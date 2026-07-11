Copa do Mundo

Buenos Aires

Morre Antonio Ubaldo Rattín, ídolo do Boca e responsável por polêmica que mudou regra do futebol

Jogador foi expulso na Copa de 1966 e exigiu intérprete para sair do campo; quatro anos depois, foram estabelecidos os cartões amarelo e vermelho

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AFP

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