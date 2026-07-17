Copa do Mundo

Além da França
Notícia

Milagre de Berna, "carrossel holandês" e a tragédia do Sarriá: relembre outras favoritas que perderam a Copa do Mundo 

Hungria de 1954, Holanda de 1974 e Brasil em 1982 são algumas das seleções que caíram, mas seguem no imaginário popular 

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