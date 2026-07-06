México x Inglaterra pela Copa do Mundo; veja como foi

A Inglaterra venceu por 3 a 2 o México neste domingo, no Estádio Azteca, na Cidade do México. Os gols da seleção inglesa foram marcados por Bellingham, duas vezes, e Harry Kane. Jiménez e Quiñones fizeram os gols dos mexicanos.
Agora, a Inglaterra enfrentará a Noruega pelas oitavas de final, no sábado (11).
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