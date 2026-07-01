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México despacha o Equador com golaços e avança às oitavas da Copa

No embalo do Estádio Azteca lotado, donos da casa vencem por 2 a 0 e encerram maldição do quinto jogo 

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Nicholas Lyra

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