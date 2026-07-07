Messi quebra novamente próprio recorde na Copa do Mundo

Messi foi exaltado pelos companheiros da Argentina. Thomas COEX / AFP

Nos últimos nove jogos em que Messi pisou em um gramado de Copa do Mundo, o craque argentino balançou a rede. Com um gol marcado na virada sobre o Egito, nesta terça-feira (7), que classificou a argentina às quartas de final, o camisa 10 aumentou seu recorde.

A contagem de gols da série atual de Messi começou no mata-mata do Mundial do Catar, em 2022, quando marcou contra Austrália, Holanda, Croácia e França. Ela continua ininterrupta em 2026, com gols contra Argélia, Áustria, Jordânia, Cabo Verde e, agora, Egito.

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O craque argentino poderá chegar ao décimo jogo marcando contra o vencedor de Colômbia x Suíça, que jogam nesta terça, às 17h, em Vancouver, no Canadá. O confronto das quartas de final será no sábado (11), às 22h.

Messi já soma 21 gols na história das Copas e tem oito na atual edição, um a mais do que Haaland e Mbappé. Outro recorde que o camisa 10 da Argentina pode buscar é o de mais gols em uma única Copa. O francês Just Fontaine marcou 13 vezes em 1958.