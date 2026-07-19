Messi ou Maradona? Confira a análise do autor do gol da Argentina no título de 1986

Jorge Burruchaga destacou qualidades da seleção liderada por Lionel Scaloni. Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

— Messi ou Maradona?

Horas antes da final da Copa do Mundo de 2026, entre Argentina e Espanha, Zero Hora fez essa pergunta ao ex-jogador argentino Jorge Burruchaga.

Autor do gol do título do bicampeonato argentino da Copa de 1986, na vitória por 3 a 2 sobre a Alemanha Ocidental, o ex-atacante recebeu de Maradona, o grande protagonista daquele Mundial, o passe para o gol mais importante da sua vida.

— Foi o prazer mais lindo da minha vida — emocionou-se.

Burruchaga evitou comparar os dois astros argentinos, mas disse que o time liderado por Messi leva vantagem sobre a geração dos anos 1980, da qual fez parte.

— São dois mundos distintos, o futebol era distinto, tudo era diferente. Eu não acho que temos que fazer essa comparação entre Messi ou Maradona, são diferentes épocas. O importante é que são argentinos — declarou.

Na sequência, Burruchaga comparou o time bicampeão em 1986 com a equipe atual comandada por Lionel Scaloni.

— Eu acho que o diferencial desta equipe atual é que após o Mundial de 2022, ela continuou ganhando, ganhou uma Copa América aqui nos Estados Unidos e agora está de volta em uma final — opinou.

Confirma entrevista exclusiva com Jorge Burruchaga

Qual a sensação de ter sido campeão com Maradona e agora desfrutar mais uma Copa de Lionel Messi?

Foi o prazer mais lindo da minha vida fazer o gol e participar de um time com o Diego (Maradona), que nos fez campeões do mundo, em um time que mereceu o título. E é um grande prazer ver hoje este time que está liderado por Messi, procurando uma segunda Copa do Mundo consecutiva, que seria a quarta para a Argentina.

A ansiedade hoje é parecida com a que o senhor sentiu antes da final de 1986?

A minha sensação agora é de muita tranquilidade. Sem dúvida, não é a mesmo que sentimos quando jogamos. Quando jogamos, no dia final, estamos nervosos, pensando no que vamos fazer, no que pode ser a partida. Agora estou tranquilo.

Messi ou Maradona? Quem foi melhor? E qual o diferencial da Argentina atual sobre aquela de 1986, da qual o senhor fez parte?

São dois mundos distintos, o futebol era distinto, tudo era diferente. Eu não acho que temos que comparar Messi e Maradona. São diferentes épocas, o importante é que os dois são argentinos. Mas eu acho que o diferencial desta equipe atual é que após o Mundial de 2022, ela continuou ganhando, ganhou uma Copa América aqui nos Estados Unidos e agora está de volta em uma final.

Mas a Argentina pós-1986 também chegou a uma final quatro anos depois, em 1990.

Sim, a gente também jogou uma final em 1990, em que deram à Alemanha um pênalti que não foi. Merecíamos ter ganhado essa final não fosse esse pênalti.

E o que esperar desta final entre Argentina e Espanha?

Eu acho que a Argentina, nesse sentido, tem uma pequena vantagem sobre Espanha, porque a Espanha fazia muito tempo que não chegava a uma final, e a Argentina já vem de ganhar um Mundial. Então é importante saber jogar esse tipo de partida, e aí por aí está uma leve vantagem a favor da Argentina.