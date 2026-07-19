Messi ou Maradona? Confira a análise do autor do gol da Argentina no título de 1986

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Em entrevista a Zero Hora, ex-atacante Jorge Burruchaga acredita em vantagem argentina contra os espanhóis por maior experiência em finais

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Rodrigo Oliveira

Direto de East Rutherford

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