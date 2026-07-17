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Nova chance
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Messi jogará final da Copa do Mundo no mesmo estádio em que anunciou aposentadoria da seleção há 10 anos

Derrota para o Chile em uma Copa América quase levou o Camisa 10 Argentina à desistência

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