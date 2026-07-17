Messi jogará final da Copa do Mundo no mesmo estádio em que anunciou aposentadoria da seleção há 10 anos

Messi perdeu a Copa América de 2016 no MetLife Stadium. ALFREDO ESTRELLA / AFP

Em 2016, Messi chegou a afirmar, em entrevista ao canal TyC Sports, que se aposentaria da seleção, tamanha a frustação com a derrota.

— É difícil, o momento é duro para qualquer análise. No vestiário pensei que acabou para mim a seleção. Não é para mim. É o que sinto agora, é uma tristeza grande que volto a sentir — resumiu Messi, que desperdiçou a primeira cobrança argentina na decisão.

Ídolo argentino quase desistiu da seleção. SHAUN BOTTERILL / GETTY IMAGES VIA AFP

Felizmente, para a seleção argentina, a ideia não se concretizou e Messi voltou aos gramados pelo país natal três meses depois. O camisa 10 acabou levando a Argentina a conquistar a Copa América de 2021 e 2024 e a Copa do Mundo de 2022, além de levar a seleção para mais uma final.

O argentino também é o maior artilheiro em copas da história, com 21 gols. Na edição de 2026, foram 8 gols quatro assistências.

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