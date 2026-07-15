Messi joga? A provável escalação da Argentina contra a Inglaterra

A Argentina enfrenta a Inglaterra, às 16h desta quarta-feira (15), em Atlanta, pelas semifinais da Copa do Mundo. Os argentinos vêm de vitória sobre a Suíça, por 3 a 1 na prorrogação, nas quartas de final.
O volante Rodrigo De Paul pode deixar a equipe. Neste caso, o técnico Lionel Scaloni formaria uma linha de cinco na defesa com a entrada de Otamendi.
Assim, a escalação argentina deve ter Dibu Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Lisandro Martínez e Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández e Alexis MacAllister; Lionel Messi e Julián Álvarez.
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