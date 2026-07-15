Messi é um dos piores batedores de pênaltis entre os 16 artilheiros do mundo; veja ranking

O confronto entre Inglaterra e Argentina pela semifinal da Copa do Mundo 2026 promete. As seleções contarão com seus principais destaques em campo: Harry Kane e Lionel Messi.
Caso as equipes permaneçam empatadas após o tempo regulamentar e nos acréscimos, a partida segue para os pênaltis, e é aí que se encontram as diferenças dos craques das seleções.
Um levantamento do site Bolavip Brasil apontou que, apesar da genialidade em campo, Messi está entre os piores cobradores de pênalti do mundo entre os maiores goleadores do futebol em atividade. Somente nesta Copa, o argentino já desperdiçou dois.
O estudo levou em conta o período de 2016 até as quartas de final da Copa do Mundo. Neste tempo, Messi desperdiçou 17 das 76 cobranças que assumiu no período analisado, resultando em um aproveitamento de 77,6%, ficando a frente apenas de Karim Benzema, Antoine Griezmann e Edin Dzeko.
Do outro lado, Harry Kane tem 89,9% de aproveitamento nas cobranças de pênalti, ficando atrás apenas de Romelu Lukaku. O inglês converteu 98 gols em 109 tentativas.
No entanto, o aproveitamento de ambos cai quando atuam por suas seleções. Na seleção argentina o aproveitamento de Messi é 76,7%, enquanto Kane tem 86,7%.
Ranking de melhores cobradores de pênalti
- Romelu Lukaku (Bélgica) — 91,40% (32 convertidos em 35 cobranças)
- Harry Kane (Inglaterra) — 89,90% (98 convertidos em 109 cobranças)
- Robert Lewandowski (Polônia) — 89,20% (74 convertidos em 83 cobranças)
- Neymar (Brasil) — 87,30% (55 convertidos em 63 cobranças)
- Ángel Di María (Argentina) — 86,70% (26 convertidos em 30 cobranças)
- Thomas Müller (Alemanha) — 85,70% (12 convertidos em 14 cobranças)
- Luis Suárez (Uruguai) — 84,60% (33 convertidos em 39 cobranças)
- Ciro Immobile (Itália) — 84,50% (71 convertidos em 84 cobranças)
- Erling Haaland (Noruega) — 84,10% (53 convertidos em 63 cobranças)
- Cristiano Ronaldo (Portugal) — 83,20% (99 convertidos em 119 cobranças)
- Edinson Cavani (Uruguai) — 82,10% (32 convertidos em 39 cobranças)
- Kylian Mbappé (França) — 82,10% (64 convertidos em 78 cobranças)
- Lionel Messi (Argentina) — 77,60% (59 convertidos em 76 cobranças)
- Karim Benzema (França) — 74,00% (37 convertidos em 50 cobranças)
- Antoine Griezmann (França) — 67,60% (23 convertidos em 34 cobranças)
- Edin Dzeko (Bósnia e Herzegovina) — 62,50% (10 convertidos em 16 cobranças)
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