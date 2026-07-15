Copa do Mundo

Entre 2016 e 2026
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Messi é um dos piores batedores de pênaltis entre os 16 artilheiros do mundo; veja ranking

Argentino desperdiçou 17 de das 76 cobranças no período analisado. Harry Kane ocupa a segunda colocação da lista, com 89,9% de aproveitamento

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Zero Hora

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