Merino: autor do gol da classificação da Espanha é amuleto da seleção e do Arsenal

Camisa 6 decidiu vaga da Espanha nos acréscimos. Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

A Espanha está nas quartas de final da Copa do Mundo. E o principal responsável é Mikel Merino, o meia-atacante do Arsenal de 30 anos, que saiu do banco de reservas para marcar nos acréscimos e garantir a passagem da Fúria à próxima fase, em um jogo muito difícil contra Portugal na tarde desta segunda-feira (6).

A ironia é que o responsável pelo gol, e que decretou o fim da história de Cristiano Ronaldo em Mundiais, havia falado sobre o ídolo português na véspera da partida. Disse que CR7 fazia um "bom torneio", e que, mesmo aos 41 anos, segue em alto nível:

— A verdade é que é um jogador de elite, um dos melhores da história. Faz um torneio muito bom, vamos ter que ter cuidado com ele — alertou antes do jogo.

Amuleto

Mas não foi a primeira vez que Merino saiu do banco para resolver. Nas quartas de final da Euro 2024, contra a Alemanha, em um jogo que se encaminhava para os pênaltis, entrou e anotou o gol da vaga aos 14 minutos do segundo tempo da prorrogação. A Espanha acabaria campeã do torneio.

Também é um reserva bastante utilizado por Arteta no campeão inglês. Na Premier League, fez 22 jogos com a camisa do Arsenal, saindo do banco em 12 deles. Fez quatro gols e distribuiu três assistências na competição.

Curiosidade na comemoração

Na comemoração do gol da classificação, o camisa 6 homenageou o seu pai. Miguel Merino Torres, ex-jogador do Osasuna, eternizou o gesto de girar ao redor da bandeirinha de escanteio. Contra a Alemanha, ele já havia feito a comemoração.