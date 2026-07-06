Merino: autor do gol da classificação da Espanha é amuleto da seleção e do Arsenal

A Espanha está nas quartas de final da Copa do Mundo. E o principal responsável é Mikel Merino, o meia-atacante do Arsenal de 30 anos, que saiu do banco de reservas para marcar nos acréscimos e garantir a passagem da Fúria à próxima fase, em um jogo muito difícil contra Portugal na tarde desta segunda-feira (6).
A ironia é que o responsável pelo gol, e que decretou o fim da história de Cristiano Ronaldo em Mundiais, havia falado sobre o ídolo português na véspera da partida. Disse que CR7 fazia um "bom torneio", e que, mesmo aos 41 anos, segue em alto nível:
— A verdade é que é um jogador de elite, um dos melhores da história. Faz um torneio muito bom, vamos ter que ter cuidado com ele — alertou antes do jogo.
Amuleto
Mas não foi a primeira vez que Merino saiu do banco para resolver. Nas quartas de final da Euro 2024, contra a Alemanha, em um jogo que se encaminhava para os pênaltis, entrou e anotou o gol da vaga aos 14 minutos do segundo tempo da prorrogação. A Espanha acabaria campeã do torneio.
Também é um reserva bastante utilizado por Arteta no campeão inglês. Na Premier League, fez 22 jogos com a camisa do Arsenal, saindo do banco em 12 deles. Fez quatro gols e distribuiu três assistências na competição.
Curiosidade na comemoração
Na comemoração do gol da classificação, o camisa 6 homenageou o seu pai. Miguel Merino Torres, ex-jogador do Osasuna, eternizou o gesto de girar ao redor da bandeirinha de escanteio. Contra a Alemanha, ele já havia feito a comemoração.
Agora, CR7 se despede das Copas do Mundo. Atualmente com 41 anos, o craque foi às lágrimas após o apito final. Já a Espanha espera pelo adversário nas quartas de final, que sai do jogo entre Estados Unidos x Bélgica, ainda nesta segunda.