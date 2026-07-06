Copa do Mundo

Decisivo
Notícia

Merino: autor do gol da classificação da Espanha é amuleto da seleção e do Arsenal

Meia-atacante do Arsenal saiu do banco para anotar gol nos acréscimos e decretar fim da história do ídolo português em Copas

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Nicholas Lyra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS