Mercado da bola internacional: veja as principais movimentações que ocorreram durante a Copa do Mundo

Bernardo Silva acertou a sua ida para o Real Madrid. Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

A Copa do Mundo ocorre durante a pré-temporada dos principais clubes do futebol europeu — que aproveitam a vitrine da maior competição mundial para reforçar os seus elencos milionários. Os times já começaram a remontar o plantel visando a temporada de 2026/2027 e grandes movimentações já ocorreram, enquanto outras estão próximas de serem concretizadas.

Duas equipes se destacam pela forte presença no mercado: Real Madrid e Tottenham. Os dois times querem se recuperar da temporada passada — na qual não conquistaram título e, no caso dos ingleses, a luta contra rebaixamento foi algo presente — e abriram os cofres.

O Bayern de Munique e o Manchester City seguiram a lógica de outras janelas de transferências e seguem usando as contratações como ferramentas para o sucesso. O Barcelona e outros times como Arsenal, Manchester United, Atlético de Madrid e Chelsea, também movimentaram o vai e vem na Europa.

Merengues querem a volta por cima

O Real Madrid quer apagar de vez o insucesso na temporada de 2025/2026 em que não conquistou nenhum título de relevância. Por isso, o presidente Florentino Pérez deu o aval para José Mourinho montar o time dos sonhos.

A começar pelas laterais. Desembarcaram em Madri o lateral-direito Dunzel Dumfries, ex-Inter de Milão, e o lateral-esquerdo ex-Chelsea, Marc Cucurella. Priorizando o sistema defensivo, Ibrahima Konaté deixou o Liverpool e também se juntou ao Real Madrid.

Bernardo Silva foi outro jogador que se despediu da Inglaterra após o fim do contrato com o Manchester City e fechou com os espanhóis.

O medo ensina

Meio-campista Sandro Tonali deixou o Newcastle por uma quantia que pode superar 100 milhões de libras. Tottenham Hotspur / Divulgação

Uma das maiores decepções da última Premier League foi o Tottenham. Os Spurs brigaram pelo rebaixamento até a última rodada e, aparentemente, não querem repetir a dose de sustos, pois já desembolsaram mais de R$ 1 bilhão com contratações.

A principais delas foi o meio-campista Sandro Tonali, que deixou o Newcastle por uma quantia que pode superar os 100 milhões de libras (R$ 692 milhões na cotação atual). O português ex-West Ham, Mateus Fernandes, os zagueiros Van Hecke e Marcos Senesi e o lateral-esquerdo Andrew Robertson, multicampeão pelo Liverpool, também reforçam o elenco do técnico Roberto De Zerbi.

A potência segue na Alemanha

Que o Bayern de Munique busca liquidar os rivais alemães não é novidade. E utilizaram a vitrine da Copa do Mundo para perpetuar o estereótipo.

As contratações já concluídas são do lateral-esquerdo titular da seleção da Alemanha, Nathaniel Brown, que defendia as cores do Eintracht Frankfurt, e o artilheiro marroquino Ismael Saibari, ex-PSV, da Holanda.

Destaque da Noruega na Copa do Mundo, Antonio Nusa, também está sendo monitorado pelos alemães.

Sem Guardiola, mas com a mesma ambição

Enzo Maresca chega para substituir o técnico Pep Guardiola no Manchester City. ADRIAN DENNIS / AFP

O Manchester City terá um novo treinador na casamata após 10 anos de Pep Guardiola como técnico. O substituto se assemelha na escassez de cabelos, mas não no modelo de jogo — trata-se do italiano Enzo Maresca.

O técnico precisará de novas peças para incorporar o seu estilo de jogo. Após as saídas de Nathan Aké, Jhon Stones e Bernardo Silva, os atuais vice-campeões da Premier League buscaram a contratação do britânico mais caro da história: Elliot Anderson.

O atleta de 23 anos custou 116 milhões de libras (aproximadamente R$ 806 milhões) na negociação com o Nottingham Forest e, até o momento, é o único acréscimo do time inglês.

Brasileiros como substitutos

Éderson foi contratado para defender o Manchester United nesta temporada. Divulgação / Instagram

O Manchester United tem gastado os seus esforços para reforçar o meio-campo após a saída de Casemiro para o Inter Miami. Para suprir a ausência do volante, os Red Devils confirmaram a contratação do meio-campista Éderson, convocado para a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, por 45 milhões de euros (cerca de R$ 262 milhões).

No entanto, a cota de meio-campistas brasileiros não para por aí. O próximo alvo é Andrey Santos, que estava no Chelsea. O United chegou ao valor de 56 milhões de euros (R$ 329 milhões) e o atleta deve ser oficializado nas próximas horas.

Foco na Champions League

O Barcelona conquistou as últimas duas edições da La Liga, mas não conseguiu repetir o feito nas Champions League. Por isso, os catalães reforçaram ainda mais o elenco para a próxima temporada.

A contratação confirmada ficou por conta do ponta-esquerda Anthony Gordon pela bagatela de R$ 467,3 milhões junto ao Newcastle. O clube espanhol ainda demonstra interesse no atacante argentino Julián Álvarez para suprir a saída de Robert Lewandowski.

Ingleses se reforçando

Arsenal está interessado no meio-campista Bruno Guimarães e realizou uma proposta ao Newcastle pelo jogador. Divulgação / Newcastle United

O Chelsea sempre se posiciona de maneira firme quando o assunto é janela de transferências. Neste início de temporada europeia, os Blues contrataram o lateral-direito italiano Marco Palestra junto à Atalanta por cerca de 57 milhões de euros.

Invertendo o lado defensivo, o time do técnico Xabi Alonso contratou o argentino Valentin Barco, que atuava no Strasbourg, da França.

Liverpool e o Arsenal também estão de olho em novos jogadores. Os Reds acertaram contratação de Víctor Muñoz, atacante de 22 anos que disputa a Copa do Mundo pela Espanha. Revelado pelo Real Madrid, o jovem atuou na última temporada pelo Osasuna, que recebe 40 milhões de euros (R$ 237 milhões) no negócio.

Já o Arsenal está interessado no meio-campista Bruno Guimarães e realizou uma proposta ao Newcastle de 65 milhões de libras (quase R$ 45 milhões na cotação atual), mas o valor ainda está abaixo do que os Magpies consideram justo.

Outros reforços

O Atlético de Madrid reforçou o sistema defensivo e contratou o lateral-esquerdo Alejandro Grimaldo, que estava no Bayern Leverkusen, da Alemanha. O valor da transferência gira em torno de 20 milhões de euros.

A equipe do Milan também abriu o bolso e oficializou a vinda do atacante Português Gonçalo Ramos. Os italianos pagaram ao PSG cerca de 60 milhões de euros (cerca de R$ 355 milhões) no mercado.