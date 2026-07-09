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Mercado da bola internacional: veja as principais movimentações que ocorreram durante a Copa do Mundo

Os maiores times do velho continente aproveitaram a vitrine do Mundial para reforçarem ainda mais os elencos milionários

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