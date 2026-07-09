Copa do Mundo

Semifinalista

Mbappé mantém discurso de cautela após classificação: "Só existe uma maneira de relaxar, e é vencer"

Astro francês ressalta que seleção francesa tem ainda um caminho longo até o objetivo final 

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AFP

Zero Hora

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