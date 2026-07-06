Mbappé responde senadora paraguaia após comentários racistas: "Indigna do cargo"

O atacante Kylian Mbappé, da França, respondeu nesta segunda-feira (6) os comentários racistas feita pela senadora paraguaia Celeste Amarilla após a vitória dos franceses sobre a seleção sul-americana na Copa do Mundo.
Em publicação nas redes sociais, o jogador lamentou o "racismo escancarado" da política.
No sábado, após a vitória da França por 1 a 0, com gol de pênalti anotado por Mbappé, Celeste Amarilla desabafou nas redes sociais e proferiu ofensas racistas.
"Esse bruto nem aprendeu a escrever. Em vez de leite materno, mamou em cocos, e os seres mais instruídos que ouviu foram chimpanzés."
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