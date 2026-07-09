Mbappé ou Messi, quem é o maior protagonista desta Copa do Mundo? Vote na enquete

Mbappé tem 19 gols marcados em Copas, enquanto Messi é o maior artilheiro com 21. FRANCK FIFE and Aric BECKER / AFP

Lionel Messi e Kylian Mbappé estão no centro da disputa pelo protagonismo da Copa do Mundo 2026. O camisa 10 da Argentina marcou oito gols em cinco jogos e ajudou os hermanos a chegarem às quartas de final. Já o francês guardou sete para os Bleus.

Os atacantes ainda disputam pelo topo do ranking de artilharia geral. Com 21 em seis copas, Messi ocupa o primeiro lugar. Mbappé está na vice-liderança, com 19 gols em três copas.

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