Mbappé ou Messi, quem é o maior protagonista desta Copa do Mundo? Vote na enquete

Lionel Messi e Kylian Mbappé estão no centro da disputa pelo protagonismo da Copa do Mundo 2026. O camisa 10 da Argentina marcou oito gols em cinco jogos e ajudou os hermanos a chegarem às quartas de final. Já o francês guardou sete para os Bleus.
Os atacantes ainda disputam pelo topo do ranking de artilharia geral. Com 21 em seis copas, Messi ocupa o primeiro lugar. Mbappé está na vice-liderança, com 19 gols em três copas.
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