Mbappé marca duas vezes e assume artilharia da história das Copas

Ele não levou o título da Copa do Mundo, mas voltou para casa com o nome marcado no torneio novamente. Na disputa pelo terceiro lugar, contra a Inglaterra, neste sábado (18), Mbappé marcou dois gols, chegou a 22 na história dos Mundiais e se tornou o maior artilheiro de todas as Copas. O atacante francês começou o dia um gol atrás de Messi no ranking geral.
O astro francês também se isolou na artilharia da Copa do Mundo deste ano com 10 gols marcados. Messi vem logo atrás, com oito. Se Mbappé terminar como artilheiro desta edição, ele se tornará o primeiro jogador a atingir o feito em dois Mundiais.
Messi entra em campo neste domingo (19), às 16h, contra a Espanha, pela final da Copa. Para voltar à artilharia geral, ele terá de balançar as redes duas vezes. Para terminar como goleador do Mundial, precisará marcar três.
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