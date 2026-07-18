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Mbappé marca duas vezes e assume artilharia da história das Copas

Francês ultrapassou Lionel Messi na decisão de terceiro lugar; argentino joga a final no domingo (19)

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