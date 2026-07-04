Marrocos goleia o Canadá e se torna a primeira seleção classificada para as quartas de final da Copa 

Marrocos é a primeira seleção classificada para as quartas de final da Copa do Mundo. Na tarde deste sábado (4), goleou o Canadá por 3 a 0, no Texas, no jogo que abriu a fase de oitavas. Os semifinalistas de 2022 estão, mais uma vez, entre os oito melhores de um Mundial.
Ounahi marcou duas vezes. No fim, o camisa 9 Rahimi fez o gol que fechou a goleada.
Agora, Marrocos enfrenta a França na próxima fase. Os atuais vice-campeões do mundo eliminaram Paraguai, também neste sábado, com vitória por 1 a 0. A partida de quartas de final ocorre na quinta-feira (9), às 17h, em Boston.
O jogo
Mesmo "longe de casa", já que fazia apenas sua segunda partida desta Copa fora de seu território, o Canadá tomou a frente nas ações da partida. Ocupou o campo de Marrocos e, antes dos 10 minutos, já tinha obrigado o goleiro Bono a fazer duas boas defesas.
E o motor do time na primeira parte do jogo foi o jogador do Porto, o camisa 7 Stephen Eustáquio. Além de estar em todos os setores do campo, era o cara das bolas paradas, levando perigo com cobranças de falta e escanteios.
Depois da parada para a hidratação, no entanto, os canadenses diminuíram a intensidade, e Marrocos se ajustou a marcação. E até levou perigo, mesmo após a saída por lesão do atacante Saibari.
Na volta para a segunda etapa, a bela jogada ensaiada de Marrocos resultou em bola na rede. Hakimi cobrou falta rasteira para a entrada da área, e o camisa 8 Ounahi bateu de primeira, rente ao chão, sem chances para o goleiro Crepeau, para abrir o placar para os africanos.
Em desvantagem, o Canadá se atirou ao ataque. E abriu espaços para Marrocos. Especialmente pelo lado direito, com uma perigosa liberdade ao excelente lateral Hakimi.
Com os canadenses lançados ao ataque, Marrocos desferiu o golpe fatal em contra-ataque. Brahím Díaz foi lançado em velocidade, e achou ótimo passe para Ounahi marcar de novo.
Ainda houve tempo para virar goleada. No último lance, de novo com assistência de Brahím Díaz, Rahimi fechou o placar, e confirmou os semifinalistas de 2022, de novo, entre os oito melhores da Copa.