Copa do Mundo

Entre os oito
Notícia

Marrocos goleia o Canadá e se torna a primeira seleção classificada para as quartas de final da Copa 

Vaga veio com vitória por 3 a 0, no Texas, na tarde deste sábado; adversário na próxima fase será a França

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Nicholas Lyra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS