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Marrocos busca revanche contra a França em confronto que escancara "Copa das diásporas"

Jogo entre africanos e europeus abre as quartas de final do Mundial de 2026

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Nicholas Lyra

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