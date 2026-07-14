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Mano a Mano de França x Espanha: comunicadores opinam sobre quem leva a melhor na disputa posição por posição; veja vídeo

Equipe duelam a partir das 16h desta terça-feira

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