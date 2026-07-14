Mano a Mano de França x Espanha: comunicadores opinam sobre quem leva a melhor na disputa posição por posição; veja vídeo

França e Espanha se enfrentam nesta terça-feira (14), às 16h, em Dallas, pela semifinal da Copa do Mundo. Antes, a equipe de Zero Hora e Rádio Gaúcha fez o Mano a Mano, que montou a "seleção do confronto". Confira no vídeo acima.
Participaram das escolhas os comunicadores Cristiano Munari, Marcos Bertoncello, João Praetzel, Arildo Palermo e João Callegari.
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