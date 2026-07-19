Mano a Mano de Espanha x Argentina: confira a seleção montada pelos comunicadores

Espanha e Argentina se enfrentam neste domingo (19), às 16h, em Nova Jersey, pela final da Copa do Mundo. Antes, os jornalistas do Grupo RBS fizeram o Mano a Mano, que montou a "seleção do confronto". Confira no vídeo acima.
Participaram das escolhas os comunicadores Alice Bastos Neves, Babi Bitencourt, Lucas Arruda e Zé Alberto Andrade.
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