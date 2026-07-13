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Mais do que um jogo de futebol: como foi a vitória da Argentina sobre a Inglaterra em 1986

Ingleses e argentinos voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, pelas semifinais da Copa do Mundo

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