Mais do que um jogo de futebol: como foi a vitória da Argentina sobre a Inglaterra em 1986

Maradona foi o destaque da vitória argentina em 1986. STAFF / AFP

— É um jogo de futebol. Ponto. Não é nada mais do que isso.

Pode até ser que o técnico Lionel Scaloni esteja certo. O duelo entre Inglaterra e Argentina, que se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 16h, em Atlanta, pelas semifinais da Copa do Mundo, é apenas um jogo de futebol.

No entanto, o duelo entre ingleses e argentinos ganhou um ar de rivalidade muito maior ao longo da história.

O jogo histórico de Maradona

Depois de duas vitórias da Inglaterra, nas Copas de 1962 e 1966, europeus e sul-americanos voltaram a se encontrar em 1986, no México.

Em 22 de junho, no Estádio Azteca, a Argentina venceu por 2 a 1, nas quartas de final, com dois gols de Diego Maradona.

Em uma atuação considerada por muitos a melhor de um jogador em Mundiais, o camisa 10 argentino anotou gols que, de tão marcantes, ganharam nome.

Aos seis minutos do segundo tempo, a bola foi desviada para trás pela zaga inglesa. Maradona subiu e desviou a bola com a mão, superando o goleiro Peter Shilton. Era o gol da "Mão de Deus".

Quatro minutos depois, Maradona recebeu ainda antes da linha do meio-campo, percorreu 68 metros e passou por cinco rivais. Dentro da área, driblou o goleiro e tocou para anotar o "Gol do Século".

Liniker ainda descontou na sequência, mas a classificação às semifinais estava garantida. Naquele ano, os argentinos conquistaram o bicampeonato ao superarem a Alemanha na final.

Vingança argentina

— Eu fiquei esperando meus companheiros me abraçarem, mas ninguém veio. Eu gritei: "Venham me abraçar, senão o árbitro não vai validar". Foi uma sensação muito boa fazer aquele gol, uma espécie de vingança simbólica contra os ingleses — resumiu Maradona na época.

A vingança dizia respeito a Guerra das Malvinas. Em 1982, argentinos e ingleses lutaram pelo arquipélago localizado no Atlântico Sul. A Inglaterra ficou com o controle do território.

Quatro anos depois, o triunfo futebolístico virou o símbolo da revanche argentina.

Histórico

As duas seleções voltaram a duelar nas Copas de 1998 e 2002. Na França, nas oitavas de final, os argentinos venceram nos pênaltis. Na Coreia do Sul e no Japão, a vitória inglesa por 1 a 0 selou a eliminação dos sul-americanos na fase de grupos.

No geral, são três triunfos dos ingleses, dois dos argentinos e um empate em Mundiais.