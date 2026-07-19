Madonna, Ronaldo, Ronaldinho e Shakira: como foi o show no intervalo da final da Copa do Mundo

Ronaldinho, Madonna e Ronaldo abriram o show da final da Copa. ANGELA WEISS / AFP

"Music makes the people come together..."

Com a voz inconfundível de Madonna, começou o show do intervalo da final da maior Copa do Mundo de todos os tempos. A tradução da música da rainha do pop fala que "música une as pessoas". E foi justamente o que ocorreu no Estádio MetLife, em Nova Jersey neste domingo (19).

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A apresentação começou com um vídeo superproduzido com a artista cantando "Music". Antes da transição entre clipe e estádio, a surpresa ficou por conta da participação de Ronaldo e Ronaldinho, pentacampeões do mundo em 2002. As lendas se juntaram com a diva e entraram com toda a pompa no gramado.

Em seguida, o violinista venezuelano Gustavo Dudamel apresentou o "Seven Nation Army", o hino do The White Stripes. O conjunto coreano do BTS veio coladinho, cantando a famosa "Dynamite". Mal a performance tinha encerrado quando Ted Lasso (Jason Sudeikis) Coach Beard (Brendan Hunt) entraram em campo falando da grande apresentação que estavam presenciando.

Os personagens da série passaram o bastão para Justin Bieber, que diferente das outras três apresentações anteriores, cantou a romântica "Everything Hallelujah", com um bom voz e violão. Era só o prenúncio para o hit "grude" de Shakira, a música da Copa 2026.

A artista colombiana, ao lado de Burna Boy, cantou "Dai Dai", agitando os mais de 80 mil presentes no estádio. Tão logo terminada a performance, imagens de Pelé dizendo a palavra love (amor, em inglês) passam no telão do estádio, com crianças no gramado entoando uma canção especial para a Copa, chamada "We Dance", escrita pelo Coldplay.

A apresentação, que é inspirada na final do Super Bowl, durou 11 minutos e meio.