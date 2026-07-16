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"Lutar até o final" x "de partir o coração": a repercussão de Argentina x Inglaterra na semifinal da Copa

Scaloni exaltou força do grupo diante das adversidades; imprensa europeia não poupou críticas à Thomas Tuchel  

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Nicholas Lyra

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