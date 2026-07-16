"Lutar até o final" x "de partir o coração": a repercussão de Argentina x Inglaterra na semifinal da Copa

Lautaro foi às lágrimas após decidir vaga na final da Copa para a Argentina. THOMAS COEX / AFP

Parecia que a Inglaterra voltaria a uma final de Copa do Mundo depois de 60 anos. Mas nada do que parece realmente é contra a Argentina, enquanto não há um apito final. De novo no fim, na base de muita raça, a virada por 2 a 1 escreveu mais um capítulo na jornada incrível de um time que simplesmente se recusa a desistir neste Mundial. Messi e a Scaloneta mantêm vivo o sonho do tetra.

Gordon abriu o placar para os ingleses. Mas a Argentina viu a brecha quando o adversário recuou. Sentiu o "cheiro de sangue" e foi para cima. Esse time está mais do que acostumado, nesta Copa, a perceber brechas como essas. Foi assim contra Cabo Verde, Egito e Suíça, em todos os jogos do mata-mata até agora.

Aos 40 minutos, Enzo Fernández disparou um foguete de fora da área para empatar. Nos acréscimos, a Argentina evitou outra prorrogação. De cabeça, Lautaro Martínez fez o gol da classificação.

As duas assistências foram de Messi. O camisa 10 é o motor e a alma do time, que segue vivo em busca do tetra.

A imprensa argentina fez questão de exaltar (mais uma) das viradas. O Olé chamou de "remontada histórica" e elogiou os "heróis", especialmente Messi.

O que disseram os finalistas

Messi deu duas assistências. Thomas COEX / AFP

Às lágrimas, ainda na emoção da saída de campo, o autor do gol da virada comemorou a vaga na decisão, e destacou a dificuldade da partida contra um rival de alto nível:

— Sempre sonhei com isso. Foi muito difícil hoje (quarta). Espero que a equipe siga desfrutando — afirmou.

O técnico Lionel Scaloni fez questão de exaltar a força do grupo diante das adversidades. E agradeceu ao grupo de jogadores:

— Foi fantástico. É fantástico estar em mais uma final. É até difícil de explicar, fico emocionado. É uma demonstração do grupo, do coletivo, de lutar até o final — disse, na entrevista coletiva após a partida.

A final da Copa, entre Argentina e Espanha, acontece no domingo (19), às 16h. A partida será no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Inglaterra lamenta

Thomas Tuchel foi considerado um dos responsáveis pela eliminação. JUAN MABROMATA / AFP

A imprensa europeia, por sua vez, não poupou críticas à postura e ao técnico Thomas Tuchel. O jornal inglês Daily Mail falou em uma derrota de "partir o coração" em Atlanta.

Quem foi ainda mais duro com o comandante foi o Marca, da Espanha. Chamou de "papelão" o desempenho do comandante, que recuou o time e permitiu que a postura retraída chamasse a Argentina ao ataque.

Visivelmente abalado, o atacante Harry Kane falou após a partida. Disse que a seleção "trabalhou muito" para chegar até a semifinal, e entregou tudo que tinha:

— Estou devastado pelos jogadores, pela equipe, pela comissão e pelos torcedores. Fizemos um bom jogo durante a maior parte do tempo. Cair dessa forma é muito doloroso — lamentou.

Em sua entrevista coletiva, o treinador Thomas Tuchel reconheceu a passividade do time após o gol. E disse estar decepcionado com a virada:

— Estamos desapontados. Sofremos muitos cruzamentos e chutes. Estivemos perto, mas não conseguimos manter o nível depois de marcar. A responsabilidade é do treinador — reconheceu ele, bastante abatido.

Para a Inglaterra, vai sobrar como prêmio de consolação a disputa do terceiro lugar. Será uma briga europeia, contra a França, que levou 2 a 0 da Espanha na outra semifinal. A partida acontece no sábado (18), às 18h, em Miami.