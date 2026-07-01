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Lucas Paquetá corre risco de desfalcar Seleção por toda a Copa

Técnico Carlo Ancelotti terá que definir o substituto do meia do Flamengo para o jogo contra a Noruega, neste domingo (5), pelas oitavas de final, e também nas fases seguintes, se o Brasil avança

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