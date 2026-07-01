Lucas Paquetá corre risco de desfalcar Seleção por toda a Copa

Paquetá sofreu lesão contra o Japão. ALEX SLITZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A lesão de Lucas Paquetá virou uma grande preocupação para o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. O meia do Flamengo corre risco de ficar fora do restante da Copa.

O exame de imagem realizado nesta terça (30) constatou que o atleta sofreu uma lesão muscular grau 2 no posterior da coxa esquerda.

Eventual semifinal

Considerando o tempo estimado de parada padrão, de três a quatro semanas, Lucas Paquetá ficaria fora do Mundial.

Porém, o atleta faz tratamento intensivo na concentração da Seleção Brasileira, em Morristown, para tentar voltar em uma eventual semifinal ou final, caso o Brasil avance.

Opções

Até lá, Ancelotti terá que definir um substituto para Paquetá. Danilo Santos, Gabriel Martinelli e Endrick são as principais opções.