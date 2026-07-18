Copa do Mundo

Duelo indesejado
Notícia

Longe do protagonismo, França e Inglaterra se enfrentam pelo terceiro lugar da Copa do Mundo

Confronto marcará a despedida do técnico Didier Deschamps do comando de seleção francesa

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