Longe do protagonismo, França e Inglaterra se enfrentam pelo terceiro lugar da Copa do Mundo

Mbappé e Kane estão entre os maiores goleadores desta Copa. MAURO PIMENTEL / AFP

O futebol costuma ser injusto com os vices. Imagina então com quem fica ainda mais para baixo no pódio? Longe do protagonismo, França e Inglaterra se enfrentam neste sábado (18), às 18h, em Miami Gardens, pela decisão do terceiro lugar da Copa do Mundo.

É o jogo que nenhuma seleção quer jogar. Em 2014, Louis van Gaal, então técnico da Holanda, mostrou descontentamento com o confronto dos perdedores das semifinais.

— O pior de tudo é que você tem a possibilidade de perder duas vezes seguidas. Em um torneio em que você jogou tão bem, acaba voltando para casa como um perdedor. Em qualquer torneio de futebol, não se deveria ter de passar por isso. Só há um prêmio, que é a taça — ressaltou.

Despedida de Deschamps

A França frustrou seus torcedores. Frustrou o mundo também. Mesmo assim, o jogo contra os ingleses será especial. Didier Deschamps se despedirá do comando francês. Desde julho de 2012, foram 186 partidas, com 121 vitórias. Campeão mundial em 2018. Vice quatro anos depois.

O que mais pode motivar os franceses? Mbappé segue na briga pela artilharia, com oito gols, o mesmo número de Messi. Na história dos Mundiais, o argentino tem 21, contra 20 do craque do Real Madrid.

No seu 27º jogo como técnico em um Mundial, recorde histórico, Deschamps não poderá contar com o zagueiro William Saliba, machucado. A França disputou o terceiro lugar outras três vezes, com vitórias em 1958 e 1986 e derrota em 1982.

Ingleses contra o retrospecto

O que resta para a Inglaterra após a derrota dramática para a Argentina? É até difícil listar algo que os comandados de Thomas Tuchel possam almejar.

Harry Kane, com seis gols anotados, precisaria fazer um jogo antológico para ter alguma chance de terminar como goleador, feito alcançado em 2018. É o mesmo caso de Jude Bellingham, também com seis gols feitos nesta edição.

Resta tentar contrariar o retrospecto negativo. Nas duas oportunidades em que competiu pelo terceiro lugar, em 1990 e 2018, saiu ainda mais frustrada.

Dentro de campo, Reece James e John Stones são dúvidas e podem ficar de fora.