Lionel Scaloni deu uma lição histórica e humana sobre a Guerra das Malvinas

Scaloni durante entrevista coletiva em Atlanta. THOMAS COEX / AFP

Muito mais do que pedir paz na semifinal contra a Inglaterra, o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, deu uma lição histórica e humana.

Na véspera do confronto com os ingleses, o treinador dirigiu-se aos argentinos que perderam entes queridos na Guerra das Malvinas, em 1982, e pediu que o conflito não seja misturado com um jogo de futebol.

— Misturas as coisas seria uma loucura. É uma partida de futebol. Nós, argentinos, devemos sempre lembrar daquelas pessoas (que morreram no conflito), sobretudo as pessoas que perderam seus entes queridos. Mas não devemos misturar as coisas. Que culpa têm os jogadores? Que culpa têm as pessoas de agora? Estaremos equivocados se misturarmos as coisas. Isto é futebol — declarou.

Alto risco

O jogo desta quarta (15), em Atlanta, é considerado de alto risco pelas autoridades norte-americanas, em virtude da rivalidade entre Argentina e Inglaterra, que disputam há décadas o direito à soberania sobre as Ilhas Malvinas, (chamada de Falklands pelos ingleses).

Policiamento reforçado em Atlanta. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

A guerra

Em 1982, o governo militar que comandava a Argentina à época executou uma operação para assumir o controle da ilha, dando início a uma guerra de mais de dois meses, que deixou 907 mortos e centenas de feridos. E que terminou com vitória inglesa, após reação das tropas britânicas.

"Época triste da nossa história"

Scaloni relembrou do período que a Argentina vivia naquela época, governada por uma ditadura, e ressaltou o papel do futebol de condenar guerras, e não alimentá-las.

— Foi uma época muito triste da nossa história, e nós não podemos mudar muito essa realidade. Nesta época em que vivemos, em que estão acontecendo coisas em outras partes do mundo e criticamos que haja guerras, eu dizer que isto é mais do que uma partida de futebol me parece uma loucura. Isso aconteceu em outra época, uma época muito triste, imagino que para todos, e da qual nós lembramos, logicamente, mas não vamos misturar com futebol — finalizou.

Lionel Scaloni, deu uma lição histórica e humana. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Fique de olho

Argentina e Inglaterra enfrentam-se nesta quarta (15), às 16h (horário de Brasília), em Atlanta. O vencedor enfrentará a Espanha na final no domingo (19).

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