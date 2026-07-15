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Antes da semifinal
Notícia

Lionel Scaloni deu uma lição histórica e humana sobre a Guerra das Malvinas

Técnico da Argentina pediu que os torcedores não misturem o conflito ocorrido em 1982 com uma partida de futebol

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Rodrigo Oliveira

De Atlanta

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