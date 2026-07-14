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Líder da Casa Branca para a Copa avalia riscos de hooligans e barra-bravas violentos em Inglaterra x Argentina

Diretor-executivo da Força-Tarefa do governo americano no Mundial, Andrew Giuliani, falou em entrevista sobre os torcedores dos dois países

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Rodrigo Oliveira

Direto de Atlanta

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