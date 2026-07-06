Copa do Mundo

Provocação
Notícia

Leitura labial revela o que Neymar falou para goleiro da Noruega antes de bater pênalti

Seleção perdeu por 2 a 1 e foi eliminada da Copa do Mundo 

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS