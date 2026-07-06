Leitura labial revela o que Neymar falou para goleiro da Noruega antes de bater pênalti

Neymar fez o gol de honra do Brasil na derrota para a Noruega, neste domingo (5), na eliminação da Seleção na Copa do Mundo.
O camisa 10 converteu um pênalti já nos acréscimos finais da partida e diminuiu o placar para 2 a 1. Antes da batida, o atacante e o goleiro norueguês trocaram provocações.
— Onde você quer (o pênalti)? Onde você quer? — debochou Neymar.
— Na trave, na trave — respondeu o goleiro Nyland, sorrindo.
O brasileiro mandou no canto esquerdo, sem chance para o arqueiro. Na comemoração, Neymar foi até o goleiro e retrucou:
— Comigo, não. Comigo, não. Otário.
A leitura labial dos jogadores foi revelada no quadro Jogo Falado, do Fantástico, da TV Globo.
No primeiro tempo, Nyland defendeu o pênalti batido por Bruno Guimarães, que poderia ter aberto o placar da partida. Experiente e um dos líderes da geração norueguesa, o goleiro é peça fundamental da equipe comandada por Ståle Solbakken.
Com a derrota, o Brasil deixou a Copa do Mundo nas oitavas de final. É a pior campanha da Seleção desde 1990 e a sexta eliminação para uma equipe europeia desde 2002, no último título brasileiro.
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