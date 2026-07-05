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Lágrimas, ajoelhado no gramado e consolado por companheiros: veja as reações de Neymar após a eliminação do Brasil na Copa

Após o término da partida entre a Seleção Brasileira e a Noruega, em que os europeus derrotaram os brasileiros por 2 a 1

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William Mansque

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