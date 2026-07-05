A última dança terminou em lágrimas neste domingo (5). Após o término da partida entre a Seleção Brasileira e a Noruega, em que os europeus derrotaram os brasileiros por 2 a 1, o atleta chorou na saída de campo.

Ainda, Neymar ainda realizou uma breve oração no gramado. Também foi consolado por alguns colegas de Seleção. A frustração tomou conta do atleta.

Aos 34 anos, o jogador havia anunciado anteriormente que esta Copa seria sua "última dança". E confirmou sua intenção após o jogo da eliminação, no qual entrou no segundo tempo e marcou um gol de pênalti nos acréscimos.

— Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui — declarou Neymar, em entrevista à ge tv, fazendo referência à sua estreia pela Seleção, em 2010, no MetLife Stadium, palco da eliminação diante dos noruegueses.

Foi a quarta participação de Neymar em Copas do Mundo desde 2014. Com exceção do mundial no Brasil, em que ele deixou a competição após se lesionar, o camisa 10 foi derrotado com a Seleção nas outras oportunidades em partidas eliminatória.