"Kylian ditador"? Entenda o apelido atribuído ao camisa 10 da França

Mbappé é o principal jogador da França na Copa do Mundo. ODD ANDERSEN / AFP

Nem só de gols vive uma Copa do Mundo. Em meio às partidas, o atacante Kylian Mbappé passou a dominar as conversas nas redes sociais por um motivo inusitado: o apelido "Kylian Ditador". A expressão ganhou força entre torcedores, que passaram a brincar com a suposta influência do camisa 10 sobre decisões envolvendo os times em que ele jogou e a seleção francesa.

Embora o termo tenha se popularizado durante a competição, a origem da piada é anterior ao Mundial. Nos últimos anos, Mbappé foi frequentemente associado a rumores de que teria voz ativa em questões esportivas, como planejamento de elenco, escolha de treinadores e decisões internas em clubes pelos quais passou.

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As especulações alimentaram uma série de memes que voltaram a circular com intensidade durante a Copa.

Por que o apelido viralizou?

A boa campanha da França e o protagonismo de Mbappé ampliaram o alcance das publicações. Nas redes, o astro é retratado como uma figura com autoridade absoluta, em uma sátira que faz referência à imagem construída por parte dos torcedores ao longo dos últimos anos.

Registros da seleção francesa divulgados durante o torneio também contribuíram para a repercussão. Brincadeiras entre jogadores e referências nos bastidores viraram um elemento a mais para reforçar a narrativa criada em torno do atacante.

O assunto passou a fazer parte das entrevistas concedidas pela delegação francesa. Integrantes da equipe minimizaram os rumores de que Mbappé tenha poder nas decisões do grupo.