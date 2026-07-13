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"Kylian ditador"? Entenda o apelido atribuído ao camisa 10 da França

Meme surgiu após rumores sobre  a influência de Mbappé em decisões técnicas e ganhou força durante a Copa

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