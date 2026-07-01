Koeman deixa comando da seleção da Holanda após eliminação na Copa do Mundo

Em publicação nas redes sociais, Koeman informou que decidiu encerrar sua passagem pela seleção nacional JOHN THYS / AFP

Ronald Koeman não é mais técnico da seleção da Holanda. O treinador de 63 anos anunciou nesta terça-feira (30) sua saída do cargo, um dia depois da eliminação holandesa para o Marrocos na segunda fase da Copa do Mundo 2026. A equipe europeia foi derrotada nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo normal.

Em publicação nas redes sociais, Koeman informou que decidiu encerrar sua passagem pela seleção nacional. O treinador estava em sua segunda passagem pelo comando da Holanda, função que ocupava desde 2023. Anteriormente, ele já havia dirigido a equipe entre 2018 e 2020.

A despedida ocorre em meio à frustração pela campanha da Holanda no Mundial. Após atuações abaixo das expectativas na fase de grupos, a equipe acabou eliminada precocemente pelo Marrocos, resultado que aumentou a pressão sobre o treinador.

Na mensagem de despedida, Koeman relembrou sua trajetória no futebol, citando passagens por clubes como Ajax, PSV, Feyenoord, Valencia, Everton e Barcelona. O ex-técnico ressaltou a decepção pelo desfecho da campanha na Copa, afirmando que esperava conduzir a Holanda a uma trajetória histórica no torneio.

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