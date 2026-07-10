Klopp relembra tentativa de contratar Mbappé durante voo: "Voamos em círculos"

Kylian Mbappé marcou um dos gols da vitória da França, nesta quinta-feira (9), sobre Marrocos pelas quartas de final da Copa do Mundo. Jurgen Klopp, que foi treinador do Liverpool e novo técnico da Alemanha, estava na transmissão da partida e lembrou de quando quase contratou o atacante francês para o clube inglês.
Foi em 2017, quando Mbappé ainda iniciava sua carreira pelo Monaco, aos 18 anos. O Liverpool fez uma proposta de forma inusitada pelo jogador.
Klopp apresentou a ideia para o francês em um voo em círculo por Nice, na França.
— Foi a transferência não concretizada mais cara em que nós (Liverpool) investimos — contou Klopp durante a transmissão pela MagentaTV, onde está atuando como comentarista.
O treinador contou que integrantes do Liverpool pegaram um jato particular em Blackpool, na Inglaterra, e voaram para Nice, na França, onde familiares de Mbappé embarcaram na aeronave.
— Depois voamos em círculos, conversamos com a família, comemos uma boa comida. Foi ótimo, mas Mbappé escolheu o PSG — relatou Klopp, que admitiu que fez isso porque eles não podiam ser vistos.
A transferência de Mbappé ao PSG ocorreu primeiramente por empréstimo ao PSG, para contornar as regras de fair play financeiro da Uefa.
No ano seguinte, o gigante francês o contratou em definitivo por 180 milhões de euros (equivalentes a cerca de R$ 674,7 milhões na cotação daquela época).
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