Copa do Mundo

Novo comandante

Klopp manda recado após assumir a Alemanha: "Se não deixarem em paz minha família, vou embora"

Na primeira entrevista coletiva após assumir o cargo, o treinador deixou claro que pretende ter autonomia para trabalhar

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Estadão Conteúdo

Marina Borges

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS