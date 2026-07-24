Klopp é anunciado como novo técnico da seleção da Alemanha

Klopp substituirá Julius Nagelsmann no comando da Alemanha. PAUL ELLIS / AFP

Mais de dois anos após sua última partida com o Liverpool, Jürgen Klopp foi anunciado nesta sexta-feira (24) como novo técnico da Alemanha para o ciclo da Eurocopa de 2028 e da Copa do Mundo de 2030.

Apesar de ter o nome vinculado à seleção alemã durante a Copa na América do Norte, a chegada surpreende pelo tempo que Klopp demorou a admitir que poderia interromper a pausa na sua carreira.

Multicampeão pelo Liverpool, Klopp vinha trabalhando como Chefe Global de Futebol da Red Bull desde janeiro de 2025, no qual tinha a função de supervisionar clubes da marca. O treinador afirmou que gostava do cargo e que não era o momento de voltar. Porém, o cenário mudou em julho, quando "se sentiu recarregado".

Saída do Liverpool

Klopp anunciou sua saída do Liverpool em janeiro de 2024, mas que ficaria no clube até o fim da temporada europeia, no meio do ano. A última partida foi na vitória de 2 a 0 sobre o Wolverhampton, pela Premier League.

Em entrevista à Sky Sports na época, Klopp revelou que não tinha mais a mesma energia para se dedicar 24 horas por dia ao futebol, como ele considerava necessário.

— Você precisa realmente estar com muita disposição, e 80% não é suficiente. Sim, há coisas mais importantes na vida, mas se você realmente se dedica, é 24/7. Eu fiz isso, do meu ponto de vista, por muito tempo.

Como o método de excelência, segundo Klopp, não era mais o mesmo, ele anunciou o afastamento.

— Eu percebi que não podia mais chegar aos padrões necessários para comandar um clube como o Liverpool e é por isso que decidi pela pausa — afirmou.

Propostas de gigantes

Desde então, o alemão foi procurado por gigantes europeus para retornar ao futebol, como Chelsea, Manchester United, Real Madrid, Roma e a própria seleção alemã.

O nome de Klopp chegou a ser promessa de campanha do Real Madrid. Antes da reeleição de Florentino Pérez e da chegada de José Mourinho, o candidato de oposição Enrique Riquelme apontou o treinador alemão como a primeira opção para o cargo.

Campanha ruim na Copa

Sob o comando de Julian Nagelsmann, a Alemanha voltou ao mata-mata de uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 2014, avançando em primeiro lugar no Grupo E com duas vitórias e uma derrota. O sucesso do técnico de 39 anos, que estava no cargo desde 2023, porém, durou pouco.

A equipe foi eliminada nos 16 avos de final, ao perder nos pênaltis para o Paraguai. Quatro dias depois, o treinador deixou o cargo, mas antes disso já circulavam rumores de que Klopp seria o favorito para substituí-lo

A primeira reação do ídolo do Liverpool foi rechaçar a ideia.

— Eu já passei por essa situação como treinador, em que um grande sonho foi frustrado, e entendo que meu nome seja mencionado quando se fala no técnico da seleção, mas não é a hora certa — afirmou à televisão alemã Magenta TV.

Estreia em uma seleção

A passagem na Alemanha será a primeira de Klopp frente a uma seleção. Conhecido mundialmente no futebol, sua carreira começou no país, quando dirigia o Mainz, onde permaneceu por sete temporadas.

Depois, o treinador comandou o Borussia Dortmund entre 2008 e 2015, antes de chegar ao Liverpool, onde trabalhou de 2015 a 2024.

Com a Alemanha, que passa por renovação constante desde a aposentadoria de várias lendas da década de 2010, o recarregado Klopp chega com a missão de consagrá-los no futebol mundial e de reacender o sonho alemão de se tornar o segundo pentacampeão da Copa do Mundo.

📩 Receba as principais notícias do Grêmio direto no seu e-mail. Clique aqui e inscreva-se na newsletter do Tricolor.