Kane x Haaland: quem é melhor? Nove comunicadores de GZH opinam sobre os camisas 9; veja vídeo

O confronto entre Noruega e Inglaterra, pelas quartas de final da Copa do Mundo, será palco de um duelo à parte. Harry Kane e Erling Haaland, os maiores camisas 9 da atualidade, se encaram por uma vaga na semifinal da competição. E a sobrevivência das seleções que defendem passa diretamente pelos pés deles.

Na Copa dos protagonistas, os centroavantes da Noruega e da Inglaterra vêm sendo decisivos. Os dois estão na primeira prateleira da artilharia deste Mundial — Haaland é vice-artilheiro com sete gols, e Kane vem logo atrás, com seis.

Haaland tem 62 gols em 54 jogos pela Noruega. JUSTIN SETTERFIELD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O camisa 9 norueguês dispensa apresentações para os brasileiros. Haaland marcou os dois gols que deram a classificação da Noruega sobre o Brasil. Para isso, só precisou de três finalizações na meta de Alisson. O nível impressionante de efetividade faz Haaland se tornar artilheiro por onde passa.

Com a camisa da seleção, tem 62 gols em 54 jogos (média de 1,17 por partida), sendo o maior goleador da história da Noruega. Na temporada 2025-2026 da Premier League, marcou 27 vezes em 35 jogos pelo Manchester City. Se somar as oito assistências, Haaland teve uma participação em gol por partida jogada. Aos 25 anos, Haaland tem duas Premier League no currículo, além de uma Champions League.

Kane é o maior artilheiro da Inglaterra. Paul Ellis / AFP

Para Harry Kane, infelizmente, as marcas atingidas por seus gols não se traduzem em títulos. Segundo maior goleador da história da Premier League e maior artilheiro da seleção britânica e do Tottenham, Kane levantou sua primeira taça somente ano passado, na Bundesliga, pelo Bayern de Munique.

Esta é a terceira Copa do camisa 9 inglês, que está com 33 anos. Em 2018, na sua estreia em Mundiais, Kane liderou a Inglaterra até a semifinal, fase que os britânicos não alcançavam havia 28 anos. Ele foi o artilheiro da edição, com seis gols — nos Estados Unidos, Kane já atingiu essa marca nas oitavas de final.

Em fases diferentes da carreira, mas com qualidade igualmente incontestável, fica a dúvida: qual camisa 9 é melhor? Nove comentaristas de Zero Hora dão suas opiniões no vídeo acima.

Noruega e Inglaterra se enfrentam neste sábado (11), às 18h, pelas quartas de final. Acompanhe a partida no Youtube de Gaúcha Esportes e em GZH.

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