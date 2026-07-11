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Kane x Haaland: quem é melhor? Nove comunicadores de GZH opinam sobre os camisas 9; veja vídeo

Noruega e Inglaterra se enfrentam neste sábado (11), às 18h, pelas quartas de final da Copa do Mundo

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