Artista se apresentarão na final que ocorre no domingo, dia 19 de julho. Angela Weiss / AFP / @madona / Instagram / PABLO PORCIUNCULA / AFP

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, anunciou, nesta quarta-feira (8), as atrações confirmadas para o show do intervalo da final da Copa do Mundo de 2026. Além de Madonna, Shakira e BTS, já anunciados anteriormente, Justin Bieber também foi confirmado no espetáculo.

A grande final está marcada para o dia 19 de julho, às 16h, no New York New Jersey Stadium, nos Estados Unidos. O show do intervalo apoiará o Fifa Global Citizen Education Fund, um fundo da organização voltado à educação.

“Quando se trata do que o mundo precisa, nada é mais importante do que a educação. Temos orgulho de contar com Justin Bieber ao lado de Madonna, Shakira e BTS como co-headliner do FIFA World Cup 2026 Final Halftime Show, em apoio ao FIFA Global Citizen Education Fund e à nossa missão de ampliar o acesso à educação de qualidade e às oportunidades oferecidas pelo futebol para crianças em todo o mundo", afirmou Infantino em uma publicação nas redes sociais (veja o post abaixo).

Por meio de um comunicado, o cantor canadense também se manifestou sobre a apresentação:

"A Copa do Mundo Fifa une o mundo como nenhum outro evento. Sou grato por fazer parte deste show do intervalo e ainda mais grato por saber que ele já está contribuindo para ampliar o acesso à educação de crianças em todo o mundo".

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Burna Boy – cujo sucesso mundial Dai Dai, em parceria com Shakira, continua a dominar as paradas em todo o mundo – também participará do show de 11 minutos, ao lado de Gustavo Dudamel, o maestro venezuelano de renome internacional e diretor musical e artístico da Filarmônica de Nova York, e do PS22 Chorus, com a participação do Coldplay.