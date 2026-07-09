Jovens talentos ou veteranos: quem leva a melhor entre Espanha e Bélgica?

Los Angeles presenciará um duelo geracional na sexta-feira (10). Em busca de uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo, Espanha e Bélgica se enfrentarão a partir das 16h.
A Espanha, campeã da Eurocopa em 2024, vem rejuvenecida com uma geração comandada por Lamine Yamal (18 anos) — média de idade 25 anos. A estrela do Barcelona é o protagonista da equipe que tenta o bicampeonato da Copa do Mundo.
Jovens e experientes
Ao seu lado, o camisa 19 da Fúria tem nomes como os meias Pedri (23 anos) e Gavi (21), revelados também na base de La Masia. Além de jogadores mais experientes, como Oyarzabal (29), artilheiro espanhol na Copa, o goleiro Unai Simón (29) e Merino (30), autor do gol da classificação contra Portugal.
— É um time com espírito jovem. A Espanha, que tinha aquele vigor da juventude e um pouco também de responsabilidade, já é um time que não tem tanto ímpeto, mas ao mesmo tempo é um pouco mais responsável defensivamente. A Espanha amadureceu no ciclo até a Copa — analisa Sérgio Xavier Filho, comentarista dos canais Globo.
Último capítulo
Adversária da Espanha na sexta, a Bélgica pode viver o último dos capítulos com uma geração que encantou o mundo — e eliminou o Brasil em 2018. Courtois (34 anos), De Bruyne (35), Lukaku (33), Trossard (31) podem disputar sua última Copa com a camisa dos Diabos Vermelhos.
O técnico Rudi García comanda uma equipe com média de idade de 26 anos.
— O que aconteceu agora é um misto. Tem jogadores ainda veteranos e outros que assumiram protagonismo na Copa. Foi bem administrado pelo Rudi García. Ele conseguiu controlar as estrelas e deixá-las no banco, no caso de Lukaku e De Bruyne. E a turma está brilhando. O time está muito forte, inclusive no segundo tempo, que é quando podiam se complicar — complementa Sérgio Xavier Filho.
Como chegaram às quartas
A Espanha eliminou Portugal nas oitavas de final com um gol de Mikel Merino já nos acréscimos do segundo tempo. Antes, haviam goleado a Áustria por 3 a 0 na fase de 16 avos.
A Bélgica precisou suar para avançar. Primeiro, de virada e na prorrogação, venceu Senegal por 3 a 2. Nas oitavas, não deu chances para os Estados Unidos e fez 4 a 1 nos anfitriões.
Idades dos destaques das seleções
Espanha
- Lamine Yamal - 18 anos
- Cubarsí - 19 anos
- Gavi - 21 anos
- Pedri - 23 anos
- Nico Williams - 23 anos
- Média dos 11 titulares - 25,9 anos
Bélgica
- Trossard - 31 anos
- Lukaku - 33 anos
- Courtois - 34 anos
- De Bruyne - 35 anos
- Média dos 11 titulares - 29,3 anos
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar.