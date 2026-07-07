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Jorge Jesus deve assumir seleção para o próximo ciclo de Copa do Mundo

Jornal afirma que treinador tem reunião marcada com a federação portuguesa para assinatura do contrato 

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