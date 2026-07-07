Jorge Jesus deve assumir seleção para o próximo ciclo de Copa do Mundo

Campeão com o Flamengo está sem clube desde maio. Alexandre Vidal / Flamengo,Divulgação

Jorge Jesus deve assumir a seleção de Portugal para o próximo ciclo de Copa do Mundo. O contrato com o espanhol Roberto Martínez se encerrou após a eliminação da equipe portuguesa do Mundial nesta segunda-feira (6).

Segundo o jornal português A Bola, o ex-técnico do Flamengo tem reunião marcada com o presidente da federação portuguesa para assinatura do contrato assim que a delegação voltar ao país.

JJ está sem clube desde maio, quando deixou o Al-Nassr após conquistar o Campeonato Saudita. O treinador de 71 anos rejeitou sondagens do Fenerbahce-TUR e do Al Ahly-EGI na expectativa de receber proposta da seleção de Portugal.

O português foi um dos técnicos cotados pela CBF para assumir a Seleção Brasileira antes do acordo com Carlo Ancelotti. Jesus teve uma passagem vitoriosa pelo Brasil entre 2019 e 2020, quando liderou o Flamengo na conquista de cinco títulos: Brasileirão, Libertadores, Carioca, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana.

Martínez é o terceiro estrangeiro a comandar Portugal. Chegou em 2023, conquistou a Liga das Nações em 2025 e fez uma Copa do Mundo abaixo do esperado nos Estados Unidos, classificando como segundo colocado na fase de grupos e sendo eliminado nas oitavas. O espanhol tinha contrato até o fim do Mundial e confirmou o fim de ciclo na entrevista coletiva após derrota para a Espanha.

Portugal será uma das sedes da Copa de 2030, ao lado de Espanha e Marrocos. A edição também terá jogos na América Latina em comemoração ao centenário do Mundial.