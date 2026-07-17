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John Terry prevê final da Copa decidida na posse de bola: "Isso será importante no calor"

Ex-capitão inglês destaca capacidade da Argentina de reagir, elogia a Espanha e projeta renovação da Seleção Brasileira após a saída de Neymar

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Rodrigo Oliveira

De Nova York

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