John Terry prevê final da Copa decidida na posse de bola: "Isso será importante no calor"

John Terry projetou a final da Copa do Mundo. Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

Ex-capitão da seleção inglesa, John Terry espera uma final equilibrada e decidida na posse de bola entre Argentina e Espanha.

Ídolo do Chelsea, o inglês concedeu entrevista exclusiva a Zero Hora nesta quinta-feira (16), durante evento social da Fifa no Central Parque, em Nova York, e apontou o controle da bola como o fator mais decisivo da final de domingo (19), em virtude do calor previsto para a partida, que será disputada às 15h locais (16h em Brasília).

— Acho que Argentina e Espanha são excelentes com a bola. A capacidade de manter a posse de bola neste calor será muito importante. O MetLife (palco da final) é um estádio aberto. Então, será um teste difícil. Mas as duas seleções certamente sabem lidar com isso. A manutenção da posse de bola será fundamental — avaliou.

Resignação argentina

John Terry também ressaltou a força emocional demonstrada pela Argentina ao longo da Copa. Para o ex-zagueiro inglês, a equipe de Lionel Scaloni tem conseguido reagir nos momentos de maior dificuldade.

— Acho que a Argentina tem um pouco de "fogo" dentro dela. Foi possível ver isso na vitória contra a Inglaterra (na semifinal) Eles conseguem buscar forças profundas, como fizeram contra o Egito e também contra nós, ao virarem o jogo depois de saírem atrás — afirmou.

Força espanhola

Terry destacou ainda a qualidade técnica da Espanha, um time capaz de controlar a partida com a bola e também manter uma boa organização defensiva.

— A Espanha é uma equipe excelente tanto com a bola quanto sem a bola. Então, será uma grande final. Infelizmente, a Inglaterra não estará lá, mas tenho certeza de que, de qualquer maneira, será uma grande final — disse.

Decepção com o Brasil

Terry também comentou a eliminação da Seleção Brasileira diante da Noruega. O ex-jogador afirmou que o a derrota nas oitavas de final representou uma frustração semelhante à vivida pela Inglaterra.

— Acho que, assim como a Inglaterra, o Brasil decepcionou. Perder para a Noruega da maneira como perdeu foi decepcionante para o time e também para o Carlo (Ancelotti), por ter sido a primeira Copa dele — analisou.

Lembranças de Ancelotti

Terry foi só elogios ao italiano, com quem trabalhou no Chelsea entre 2009 e 2011, conquistando a Premier League 2009/2010.

— O Carlo é um treinador de alto nível. Trabalhei muito de perto com ele. E ele terá agora um grupo novo, com uma nova geração de brasileiros — projetou.

Terry concluiu que Brasil e Inglaterra precisarão transformar a frustração desta Copa em aprendizado para o próximo ciclo.

— Tenho certeza de que os dois países tratarão de aprender com isso e estarão melhores na próxima Copa — finalizou.