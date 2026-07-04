As oitavas de final da Copa do Mundo iniciam neste sábado (4). O dia terá em campo a França, que busca confirmar o favoritismo contra o Paraguai e seguir na caça pelo título. O outro duelo será entre o anfitrião Canadá e a equipe de Marrocos.
Os norte-americanos enfrentarão os africanos às 14h, no Estádio de Houston, nos Estados Unidos. Nas 16 avos de final, o time canadense eliminou a África do Sul após uma vitória por 1 a 0 com gol de Eustáquio nos apagar das luzes. Marrocos despachou a Holanda nas penalidades.
No ouro confronto do sábado, a seleção paraguaia vem com moral para encarar um dos favoritos do torneio. O time de Gustavo Alfaro eliminou a Alemanha na fase anterior, enquanto a França goleou a Suécia por 3 a 0. As equipes entram em campo às 18h, no Estádio da Filadélfia.
Os vencedores dos confrontos estarão classificados para as quartas de final e medirão forças na próxima quinta-feira (9), às 17h, em Boston.
Canadá x Marrocos (14h) - Oitavas de final
Escalações para Canadá x Marrocos
Canadá: Crépeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius e Richie Laryea; Buchanan, Saliba, Stephen Eustáquio e Liam Millar; Jonathan David e Oluwaseyi. Técnico: Jesse Marsch.
Marrocos: Bono; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad e Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui e Ayyoub Bouaddi; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi e El Khannouss; Ismael Saibari. Técnico: Mohamed Ouahbi.
Arbitragem para Canadá x Marrocos
Michael Oliver auxiliado por Stuart Burt e James Mainwaring. VAR: Jarred Gillet (quarteto inglês)
Onde assistir ao
vivo Canadá x Marrocos
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 13h55min;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 13h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV, NSPORTS e SBT anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Paraguai x França (18h) - Oitavas de final
Escalações para
Paraguai x França
Paraguai: Orlando Gill, Cáceres, Gustavo Goméz, Canale e Júnior Alonso; Cubas, Galarza, Gómez, Almirón e Enciso; Ávalos. Técnico: Gustavo Alfaro.
França: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Tchouaméni e Rabiot; Dembelé, Olise, Barcola e Kylian Mbappé. Técnico: Diddier Deschamps.
Arbitragem para Paraguai x França
Ilgiz Tantashev auxiliado por Andrey Tsapenko e Timur Gaynnulin (trio do Uzbequistão). VAR: Juan Lara (CHI).
Onde assistir ao
vivo Paraguai x França
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 16h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 17h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- A Cazé TV anuncia a transmissão.
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