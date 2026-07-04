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Jogos deste sábado (4) na Copa do Mundo: horário, escalações e onde assistir ao vivo

Confira informações dos confrontos que abrem as oitavas de final da Copa do Mundo e uma análise comentada do que esperar dos duelos

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