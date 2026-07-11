O último dia de quartas de final da Copa do Mundo chegou. Neste sábado (11), ocorrem os duelos finais que decidem os outros dois classificados para as semis do Mundial.
As duas equipes já garantidas entre os quatro melhores do torneio são França e Espanha, que confirmaram o favoritismo de seus jogos e venceram Marrocos e Bélgica, respectivamente. As duas seleções se enfrentam na última partida antes da grande final da Copa na próxima terça-feira (14), às 16h, em Dallas.
Do outro lado do chaveamento, a definição dos semifinalistas está marcada para este sábado. Às 18h, a Noruega enfrenta a Inglaterra em Miami.
Já sabendo quem poderá enfrentar na semifinal, Argentina e Suíça entram em campo às 22h, em Kansas City — decretando, assim, todos os quatro melhores da Copa do Mundo.
Noruega x Inglaterra (18h) - Quartas de final
Escalações para Noruega x Inglaterra
Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem e Wolfe; Odegaard, Sander Berge e Patrick Berg; Nusa, Sorloth e Haaland. Técnico: Stale Solbakken.
Inglaterra: Pickford; Spense, Konsa, Stones e O'Reilly; Anderson, Rice e Bellingham; Gordon, Saka e Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.
Arbitragem para Noruega x Inglaterra
Clement Turpin auxiliado por Nicolas Danos e Benjamin Pages. VAR: Jerome Brisard (quarteto francês).
Onde assistir ao vivo Noruega x Inglaterra
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 15h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 17h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
Argentina x Suíça (22h) - Quartas de final
Escalações para Argentina x Suíça
Argentina: Dibu Martínez; Montiel, Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández e Mac Allister; Lautaro Martínez e Lionel Messi. Técnico: Lionel Scaloni.
Suíça: Kobel; Zakaria, Akanji, Elvedi e Ricardo Rodríguez; Freuler, Xhaka e Rieder; Ndoye, Rubén Vargas e Embolo. Técnico: Murat Yakin.
Arbitragem para Argentina x Suíça
João Pinheiro auxiliado por Bruno Jesus e Luciano Maia (trio português). VAR: Guilhermo Pacheco (MEX).
Onde assistir ao vivo Argentina x Suíça
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 20h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 21h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
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