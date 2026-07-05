Neste domingo (5), mais duas seleções irão confirmar a vaga às quartas de final da Copa do Mundo. O destaque do dia fica pelo duelo do Brasil contra a Noruega, às 17h, em Nova York.
O time do técnico Carlo Ancelotti busca superar as oitavas de final e encerrar com um fato recorrente das últimas cinco edições de Mundial: ser eliminado por uma equipe europeia.
Em caso de classificação, a Seleção Brasileira conhecerá seu adversário ainda na sequência do domingo. Às 21h, México e Inglaterra se enfrentam no Estádio Azteca.
Brasil x Noruega (17h) - Oitavas de final
Escalações para Brasil x Noruega
Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Martinelli (Danilo Santos/Endrick); Vini Jr, Matheus Cunha e Rayan. Técnico: Carlo Ancelotti.
Noruega: Nyland; Pedersen, Kristoffer Ajer, Heggem e David Wolfe; Sander Berge, Patrick Berg e Martin Odegaard; Antonio Nusa, Sorloth e Erling Haaland. Técnico: Stale Solbakken.
Arbitragem para
Brasil x Noruega
Ismail Elfath, auxiliado por Corey Parker e Kyle Atkins (trio estadunidense). VAR: ainda não divulgado.
Onde assistir ao vivo Brasil x Noruega
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 14h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 16h30min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay, getv, Cazé TV, NSPORTS e SBT anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
México x Inglaterra (21h) - Oitavas de final
Escalações para México x Inglaterra
México: Rangel; Sánchez, Montes, Vázquez e Gallardo; Romo, Lira e Mora; Alvarado, Jiménez e Quiñones. Técnico: Javier Aguirre.
Inglaterra: Pickford; Spence, Konsa, Guéhi e O'Reilly; Anderson, Rice e Bellingham; Madueke, Rashford e Kane. Técnico: Thomas Tuchel.
Arbitragem para
México x Inglaterra
Alireza Faghani, auxiliado por George Lakrindis e Andrew Lindsay (trio australiano). VAR: ainda não divulgado.
Onde assistir ao
vivo México x Inglaterra
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 21h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 21h;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- A Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
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