As oitavas de final da Copa do Mundo chegam ao fim nesta terça-feira (7). Após três dias de enfrentamentos que definiram seis seleções classificadas às quartas de final, chegou a vez da Argentina de Messi encarar o Egito de Salah. Colômbia e Suíça também se enfrentam de olho na próxima fase.
O primeiro confronto do dia coloca frente a frente argentinos e egípcios. O palco será o Estádio de Atlanta, nos Estados Unidos, onde, às 13h, a bola rola para definir o primeiro classificado desta terça-feira.
Seguindo com sul-americanos em campo, a Colômbia está em Vancouver, no Canadá, para encarar a Suíça pelas oitavas de final. O jogo está marcado para as 17h. Quem vencer enfrentará o triunfante do duelo entre Argentina e Egito.
Os vencedores voltam a campo no sábado (11), às 22h, em Kansas, pelas quartas de final da Copa do Mundo.
Argentina x Egito (13h) - Oitavas de final
Escalações para Argentina x Egito
Argentina: Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández e Almada; Messi e Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni.
Egito: Shobeir; Hany, Fathy, Ibrahim e Rabia; Lasheen, Attia, Ziko e Ashour; Mohamed Salah e Marmoush. Técnico: Hossam Hassan.
Arbitragem para Argentina x Egito
François Leteixier, auxiliado por Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni (trio francês). VAR: não divulgado.
Onde assistir ao vivo Argentina x Egito
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 12h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 12h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, Cazé TV e SBT anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Suíça x Colômbia (17h) - oitavas de final
Escalações para Suíça x Colômbia
Suíça: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji e Ricardo Rodíguez; Freuler, Xhaka e Manzambi; Ndoye, Rúben Vargas e Breel Embolo. Técnico: Murat Yakin.
Colômbia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Sánchez, Lucumí e Mojica; Puerta, Lerma, James Rodrígues e Jhon Arias; Luis Díaz e Luis Suárez. Técnico: Nestor Lorenzo.
Arbitragem para Suíça x Colômbia
Ivan Barton, auxiliado por David Moran e Antonio Pupiro (trio salvadorenho). VAR: ainda não divulgado.
Onde assistir ao vivo Suíça x Colômbia
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 15h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 16h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv e Cazé TV anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Confira a tabela da Copa do Mundo 2026
Simule os jogos do Mundial
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar