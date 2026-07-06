Copa do Mundo

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Jogos desta segunda (6/7) na Copa do Mundo: horário, escalações e onde assistir ao vivo

Confira informações dos confrontos das oitavas de final e uma análise comentada do que esperar dos duelos

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