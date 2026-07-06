Nesta segunda-feira (6), ocorrem mais dois jogos das oitavas de final da Copa do Mundo. O dia terá o aguardado duelo entre Portugal e Espanha, além de Estados Unidos x Bélgica.
Os vencedores dos confrontos medirão forças na sexta-feira (10), às 16h, em Los Angeles, pelas quartas de final.
Portugal x Espanha (16h)
Escalações para Portugal x Espanha
Portugal: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, Neves; Neto, Fernandes, Leão; Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.
Espanha: Simón; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.
Arbitragem para Portugal x Espanha
Anthony Taylor (ENG), auxiliado por Gary Beswick (ENG) e Adam Nunn (ENG). VAR: Bastian Dankert (GER).
Onde assistir ao vivo Portugal x Espanha
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 15h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 15h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, Cazé TV e SBT anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Estados Unidos x Bélgica (21h)
Escalações para Estados Unidos x Bélgica
Estados Unidos: Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Tillman, Adams, McKennie; Dest, Pepi, Pulisic. Técnico: Mauricio Pochettino.
Bélgica: Courtois; Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. Técnico: Rudi Garcia.
Arbitragem para Estados Unidos x Bélgica
Adham Makhadmeh (JOR), auxiliado por Mohanmmad Alkalaf (JOR) e Ahmad Alroalle (JOR). VAR: Khamis Al Marri (QAT).
Onde assistir ao vivo Estados Unidos x Bélgica
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 19h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 20h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV e Cazé TV anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
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