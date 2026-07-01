Correção: quem passou às oitavas de final da Copa do Mundo foi o México e não o Equador, conforme publicado nesta quarta-feira (1), das 4h às 12h39. O texto já foi corrigido.
Nesta quarta-feira (1º), mais três seleções garantirão vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
O primeiro duelo do dia será entre Inglaterra e República Democrática do Congo, às 13h, em Atlanta. O vencedor enfrentará o México nas oitavas de final — que eliminou o Equador nesta terça-feira (30).
Mais tarde, às 17h, é a vez de Bélgica e Senegal medirem forças no Estádio de Seattle. Quem avançar irá jogar as oitavas de final da Copa do Mundo contra o classificado do enfrentamento entre Estados Unidos e Bósnia — que ocorre nesta quarta-feira, às 21h.
Inglaterra x RD Congo (13h) - 16 avos de final
Escalações para Inglaterra x RD Congo
Inglaterra: Jordan Pickford; Quansah, Ezri Konsa, John Stones e Nico O'Reilly; Elliot Anderson e Declan Rice; Noni Madueke, Jude Bellingham e Anthony Gordon; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel
RD Congo: Lionel Mpasi Nzau; Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe e Steve Kapuadi; Aaron Wan-Bissaka, Noah Mukau, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe e Arthur Masuaku; Cédric Bakambu e Yoane Wissa. Técnico: Sébastien Desabre
Arbitragem para Inglaterra x RD Congo
Adham Makhadmeh auxiliado por Mohammad Alkalaf e Ahmad Alroalle (trio da Jordânia). VAR: Khamis Almarri (CAT)
Onde assistir ao vivo Inglaterra x RD Congo
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 13h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 13h;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
Bélgica x Senegal (17h) - 16 avos de final
Escalações para Bélgica x Senegal
Bélgica: Courtois; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele e De Cuyper; Youri Tielemans, Vanaken, Doku, Leandro Trossard e Kevin De Bruyne; Romelu Lukaku. Técnico: Rudi Garcia
Senegal: Mory Diaw; Krépin Diatta, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté e Ismail Jakobs; Habib Diarra, Idrissa Gana Gueye e Lamine Camara; Sadio Mané, Ismaïla Sarr e Ibrahim Mbaye. Técnico: Pape Thiaw
Arbitragem para Bélgica x Senegal
Said Martinez auxiliado por Walter Lopez e Christian Ramirez (trio hondurenho). VAR: Guilhermo Pacheco (MEX).
Onde assistir ao vivo Bélgica x Senegal
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 17h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 17h;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, Cazé TV, NSPORTS e SBT anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Estados Unidos x Bósnia (21h) - 16 avos de final
Escalações para Estados Unidos x Bósnia
Estados Unidos: Matthew Freese; Alexander Freeman, Chris Richards, Tim Ream e Antonee Robinson; Malik Tillman, Tyler Adams, Sergiño Dest, Christian Pulišic e Weston McKennie; Folarin Balogun. Técnico: Mauricio Pochettino
Bósnia: Nikola Vasilj; Arjan Malic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic e Sead Kolasinac; Esmir Bajraktarevic, Ivan Šunjic, Amar Memic, Kerim Alajbegovic e Ivan Bašic; Ermedin Demirovic e Edin Dzeko. Técnico: Sergej Barbarez
Arbitragem para Estados Unidos x Bósnia
Raphael Claus auxiliado por Danilo Manis e Rodrigo Figueiredo (trio brasileiro). VAR: Juan Soto (VEN)
Onde assistir ao vivo Estados Unidos x Bósnia
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 21h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 21h;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- Cazé anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
Confira a tabela da Copa do Mundo 2026
Simule os jogos do Mundial
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar