Nesta quinta-feira (2), Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal entram em campo na tentativa de classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.
O primeiro duelo do dia será Espanha e Áustria. As duas seleções europeias duelarão a partir das 16h, no Estádio de Los Angeles, em mais um enfrentamento válido pelas 16 avos de final.
Quem avançar entre os espanhóis e austríacos precisará aguardar o confronto seguinte, que acontece às 20h, para conhecer o oponente nas oitavas de final.
Portugal e Croácia medirão forças no Estádio de Toronto buscando confirmar a permanência na competição.
Na virada de quinta para sexta-feira (3), em clima de sextou, Suíça e Argélia entram em campo às 00h, em Vancouver, pelas 16 avos de final.
Espanha x Áustria (16h) - 16 avos de final
Escalações para Espanha x Áustria
Espanha: Unai Simón, Porro (Marcos Llorente), Cubarsí , Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri e Olmo (Mikel Merino); Baena, Lamine Yamal e Oyarzábal. Técnico: De La Fuente.
Áustria: Alexander Schlager, Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart e Phillipp Mwene; Konrad Laimer; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer e Romano Schmid; Arnautovic. Técnico: Ralf Rangnick
Arbitragem para Espanha x Áustria
Glenn Nyberg auxiliado por Mahbod Beigi e Andreas Soderkvist (trio sueco). VAR: não divulgado.
Onde assistir ao vivo Espanha x Áustria
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 15h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 15h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, Cazé TV, NSPORTS e SBT anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Portugal x Croácia (20h) - 16 avos de final
Escalações para Portugal x Croácia
Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes; João Félix, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez
Croácia: Dominik Livakovic; Josip Stanišic, Josip Šutalo, Marin Pongracic e Ivan Perišic; Luka Modric, Mateo Kovacic, Petar Sucic, Martin Baturina e Nikola Vlasic; Ante Budimir. Técnico: Zlatko Dalić
Arbitragem para Portugal x Croácia
Espen Eskas auxiliado por Jen Erik Engan e Isaak Basheven (trio norueguês). VAR: não foi divulgado.
Onde assistir ao vivo Portugal x Croácia
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 19h55min;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 19h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
Suíça x Argélia (00h) - 16 avos de final
Escalações para Suíça x Argélia
Suíça: Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji e Ricardo Rodriguez; Freuler, Sow e Xhaka; Manzambi, Ruben Vargas e Embolo. Técnico: Murat Yakin
Argélia: Benbot; Belghali, Mandi, Bensebaini e Aït-Nouri; Boudaoui, Bentaleb, Chaïbi, Maza e Mahrez; Gouiri. Técnico: Vladimir Petkovic
Arbitragem para Suíça x Argélia
Yael Falcon Perez auxiliado por Maximiliano Del Yesso e Facundo Rodriguez (trio argentino). VAR: não foi divulgado
Onde assistir ao vivo Suíça x Argélia
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 23h55min;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 23h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
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