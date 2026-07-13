Jogos da Copa do Mundo hoje? Veja quando começam as semifinais e o que esperar dos confrontos

Jogos acontecem na terça e na quarta-feira. MANDEL NGAN / POOL/AFP

Quarenta e oito começaram. Restam apenas quatro. França, Espanha, Inglaterra e Argentina são as seleções que mantêm vivo o sonho de chegar à final e levantar a Copa do Mundo, no dia 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova York.

Na última sexta (10), a França se impôs ao eliminar Marrocos por 2 a 0. Já a Espanha fez um jogo nervoso com a Bélgica, e precisou ir até o final para conseguir a classificação dramática com vitória por 2 a 1.

Abaixo, Zero Hora projeta as duas semifinais, e como chegam cada uma das quatro seleções. E também quem pode decidir a partida rumo à final da Copa.

França x Espanha

O estilo de jogo das duas das principais favoritas ao título mundial não poderia ser mais distinto. A Espanha aposta no toque de bola para envolver os adversários, enquanto a França tem como trunfos a velocidade, a transição rápida e os talentos individuais.

A França tem ao seu favor a capacidade de resolver os jogos no espaço curto de tempo. Foi assim contra Senegal, quando acelerou um pouco ainda na fase de grupos; e foi com Marrocos, quando dominou o jogo e fez o placar necessário, nas quartas.

Mbappé é o artilheiro da Copa ao lado de Messi. MOLLY DARLINGTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Já a Espanha criou "casca" justamente nas oitavas de final. Na partida mais difícil, um clássico contra Portugal, um jogo nervoso. Mas a vitória no fim certamente mantém o atual campeão europeu na disputa.

Quem pode decidir

A França talvez seja a seleção com mais talentos individuais com capacidade de decidir. Olise faz ótima Copa do Mundo, sem falar em Mbappé. Artilheiro da Copa ao lado de Messi, marcou oito vezes no Mundial.

No lado da Espanha, Lamine Yamal ainda faz uma Copa discreta. Mas outros talentos individuais têm potencial. E o amuleto Mikel Merino saiu do banco duas vezes para decidir a classificação espanhola nas fases anteriores.

Merino decidiu duas classificações para a Espanha. David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Local: Dallas, TX (EUA)

Dallas, TX (EUA) Data: terça-feira, 14/07

terça-feira, 14/07 Hora: 16h

Inglaterra x Argentina

Se o primeiro jogo coloca frente a frente seleções distintas na forma de jogar, Inglaterra x Argentina tem uma semelhança entre as seleções. As duas criaram "casca" com vitórias difíceis, e cresceram ao longo da competição justamente na adversidade.

A Inglaterra, mesmo com um a menos, fez um jogo de muita aplicação tática contra o México. Contra a Noruega, em um jogo em que o algoz do Brasil vendeu caro a derrota, precisou passar pela prorrogação. Chega com cartaz de quem está pronto para jogos grandes.

Bellingham marcou contra a Noruega. ROBERTO SCHMIDT / AFP

A Argentina sofre, mas faz isso como nenhuma outra seleção na Copa. Passou por duas prorrogações, além de precisar virar um 2 a 0 contra diante do Egito. Se por um lado chega viva por conta do coração, também vai ter no aspecto físico um ponto de atenção contra a forte Inglaterra.

Quem pode decidir

Na fase aguda, Jude Bellingham veio de vez para a Copa. Fez bela partida contra o México, e decidiu contra a Noruega, nas quartas. Olho também em Harry Kane. Os dois são os artilheiros da Inglaterra na Copa, com seis gol cada.

Julián Álvarez fez um golaço contra a Suíça. Odd ANDERSEN / AFP

Antes das quartas, Julián Álvarez fazia Copa discreta. Mas o atacante do Atlético de Madrid pode ter entrado de vez na Copa com o golaço. Messi, o maior artilheiro da história das Copas, dispensa qualquer tipo de apresentação.

Messi é sempre candidato a protagonista. Odd ANDERSEN / AFP

Local: Atlanta, GA (EUA)

Atlanta, GA (EUA) Data: quarta-feira, 15/07

quarta-feira, 15/07 Hora: 16h