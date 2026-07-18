Jogo deste sábado (18) na Copa do Mundo: horário, escalações e onde assistir ao vivo

França e Inglaterra se enfrentam neste sábado (18), às 18h, em Miami, nos Estados Unidos, pela decisão de terceiro lugar da Copa do Mundo.

Os dois times chegam após eliminações nas semifinais do torneio de seleções. Os franceses, favoritos a vencer o Mundial, foram eliminados pela Espanha após uma partida irreconhecível.

Para os ingleses, talvez, a eliminação prematura tenha sido ainda mais amarga. Os europeus saíram vencendo a Argentina com gol de Gordon, mas sofreram a virada nos minutos finais da partida.

França x Inglaterra (18h) - Decisão de 3º lugar

Escalações para França x Inglaterra

França: Maignan; Koundé, Konaté, Lacroix, T. Hernández; Koné, Zaïre-Emery; Cherki, Olise, Doué; Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

Inglaterra: Pickford; Spence, Konsa, Guéhi, O’Reilly; Rice, Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Arbitragem para França x Inglaterra

Jesus Valenzuela auxiliado por Jorge Urrego e Tulio Moreno (trio venezuelano). VAR: não divulgado.

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Onde assistir ao vivo França x Inglaterra

GZH acompanha o jogo em tempo real;

acompanha o jogo em A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 17h;

começa às A Rádio Gaúcha abre a jornada às 17h55min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, Cazé TV, SBT e NSports anunciam a transmissão ao vivo do jogo.

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