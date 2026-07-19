Copa do Mundo

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Jogo deste domingo (19) na Copa do Mundo: horário, escalações e onde assistir ao vivo

Confira informações do confronto que define o grande campeão do Mundial e uma análise comentada do que esperar do duelo

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