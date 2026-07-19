Espanha e Argentina se enfrentam neste domingo (19), às 16h, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pela grande decisão da Copa do Mundo.
Os dois times chegam à final após superarem fortes adversários nas semifinais. Os espanhóis surpreenderam ao vencerem a favorita França por 2 a 0.
Os argentinos, como em toda Copa, sofreram, mas saíram com a classificação para a segunda final de Mundial consecutiva. Gordon abriu o placar para a Inglaterra. Enzo Fernández e Lautaro Martínez viraram a partida.
Espanha x Argentina (16h) - Final
Escalações para Espanha x Argentina
Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo e Álex Baena; Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.
Argentina: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Martínez e Tagliafico; Paredes, De Paul (Simeone), Enzo Fernández e Mac Allister; Messi e Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.
Arbitragem para
Espanha x Argentina
Slavko Vincic, auxiliado por Tomaz Klancknic e Andraz Kovacic (trio esloveno). VAR: não divulgado.
Onde assistir ao vivo
Espanha x Argentina
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 14h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 15h30min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, Cazé TV anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
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