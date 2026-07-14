As semifinais da Copa do Mundo de 2026 começam nesta terça-feira (14) com o enfrentamento entre França e Espanha. As equipes entram em campo às 16h, no Estádio de Dallas, nos Estados Unidos, buscando uma vaga na grande final.
Os franceses chegam com a confiança elevada por conta da campanha arrasadora que vem sendo construída. O time do técnico Didier Deschamps venceu todos os seus enfrentamentos no Mundial e passaram à semifinal com facilidade após derrotarem Marrocos por 2 a 0.
Também com uma campanha sólida que chega a 88,9% de aproveitamento, a Espanha aposta na segurança defensiva para frear as investidas francesas. O time do técnico Luis De La Fuente é a melhor defesa da Copa do Mundo com apenas um gol sofrido — justamente nas quartas de final, quando venceu a Bélgica por 2 a 1.
França x Espanha (16h) - Semifinal
Escalações para França x Espanha
França: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Doué, Olise, Dembélé; Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.
Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz (Pedri) e Dani Olmo; Álex Baena, Lamine Yamal, Oyarzabal. Técnico: Luis De La Fuente.
Arbitragem para França x Espanha
Ivan Barton auxiliado por David Moran e Antonio Pupiro (trio salvadorenho). VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL).
Onde assistir ao vivo França x Espanha
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 15h55min;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 15h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
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