As quartas de final da Copa do Mundo começam nesta quinta-feira (9). O duelo é uma espécie de remake da semifinal de 2022, pois Marrocos e França se enfrentam às 17h, no Estádio de Boston, nos Estados Unidos.
Para chegar entre os oito melhores do torneio, os marroquinos golearam o Canadá por 3 a 0 em um show do meio-campista Ounahi, que balançou as redes duas vezes nas oitavas de final.
A seleção de Marrocos é a única representante africana nesta altura do torneio e vai em busca de igualar a sua melhor campanha da história das Copas, quando chegou nas semifinais do Mundial de 2022 e foi eliminada pela França.
Voltando para 2026, os franceses eliminaram o Paraguai nas oitavas de final com uma vitória de 1 a 0. Mbappé converteu a cobrança de pênalti e colocou os Bleus nas quartas.
Quem avançar do confronto entre França e Marrocos enfrenta o vencedor de Espanha e Bélgica nas semifinais, que jogam na sexta-feira (10), às 16h, em Los Angeles.
França x Marrocos (17h) - Quartas de final
Escalações para França x Marrocos
França: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Koné (Tchouaméni) e Rabiot; Dembélé, Olise e Barcola; Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.
Marrocos: Bono; Hakimi, Issa Diop, Riad e Mazraoui; Bouaddi e El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi e El Khannouss; Saibari. Técnico: Mohamed Ouahbi.
Arbitragem para França x Marrocos
Facundo Tello auxiliado por Juan Pablo Belatti e Gabriel Chade. VAR: Hernán Mastrángelo (quarteto argentino)
Onde assistir ao vivo França x Marrocos
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 16h55min;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 16h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv e Cazé TV anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
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